



Валютные резервы Израиля снова превысили 200 млрд долларов

Валютные резервы Израиля на конец июня 2023 года составляли 201,891 млрд долларов, что на 2,270 млрд долларов больше, чем на конец мая, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,9%, пишет Globes.



Увеличение произошло в результате переоценки, в результате которой резервы стали больше примерно на 2,957 миллиарда долларов. Это увеличение было частично компенсировано государственными трансфертами за границу на общую сумму 660 млн долларов США и трансфертами частного сектора на общую сумму 27 млн ​​долларов США.



Банк Израиля продолжал в 2023 году не покупать иностранную валюту, как и в прошлом году, когда он купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте. Но в 2021 году Банк Израиля приобрел 35 миллиардов долларов в иностранной валюте, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля.



Валютные резервы Израиля достигли рекордных 213 миллиардов долларов в декабре 2021 года.



