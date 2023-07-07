



Валютные резервы Израиля снова превысили 200 миллиардов долларов

Валютные резервы Израиля на конец июня 2023 года составили 201,891 миллиардов долларов, что на 2,270 миллиардов больше, чем на конец мая, сообщает Банк Израиля.



Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,9%.



Увеличение произошло в результате переоценки, в результате которой резервы увеличились примерно на 2,957 миллиарда долларов. Это увеличение было частично компенсировано государственными трансфертами за границу на общую сумму 660 млн долларов США и трансфертами частного сектора на общую сумму 27 млн ​​долларов США.



Банк Израиля продолжал в 2023 году не покупать иностранную валюту, как и в прошлом году, когда он купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте. Но в 2021 году Банк Израиля приобрел 35 миллиардов долларов в иностранной валюте, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля.