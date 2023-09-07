



Валютные резервы Израиля резко сократились

Валютные резервы Израиля в августе сократились на 1,809 млрд долларов до 202,856 миллиардов.



Об этом сообщает Банк Израиля.



Уточняется, что уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,9%. Сокращение стало результатом переоценки. Его удалось частично компенсировать на 341 миллион долларов.



Что примечательно, два года назад Банк Израиля купил иностранную валюту на 35 миллиардов долларов, чтобы укрепить шекель. В декабре 2021 года валютные резервы Израиля достигли рекордных 213 миллиардов долларов.