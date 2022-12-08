



Валютные резервы Израиля продолжают расти

Валютные резервы Израиля на конец ноября 2022 года составляли 194,414 миллиардов долларов, что на 5,572 миллиарда больше, чем на конец октября, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 37,5%.



Банк Израиля заявил, что это увеличение стало результатом переоценки резервов на 6,754 миллиарда долларов, что было компенсировано государственными трансфертами из-за рубежа на общую сумму 1,134 миллиарда долларов и трансфертами частного сектора на общую сумму 48 миллионов долларов.



Это десятый месяц подряд, когда Банк Израиля не покупал иностранную валюту, как это было в прошлом году, чтобы смягчить тогдашнее укрепление шекеля.



В 2021 году Банк Израиля приобрел 35 миллиардов долларов в иностранной валюте, сдерживая укрепление шекеля, чтобы помочь экспортерам. Большую часть года Банк Израиля покупал в среднем 5 миллиардов долларов в месяц.



Но с ослаблением шекеля в 2022 году Банк Израиля купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте в январе 2022 года после покупки 739 миллионов долларов в декабре 2021 года.