



Валютные резервы Израиля продолжают расти

Валютные резервы Израиля на конец апреля 2023 года составляли 201,895 миллиарда долларов, что на 1,409 миллиарда долларов больше, чем на конец марта 2023 года, сообщает Банк Израиля. Уровень резервов по отношению к ВВП составил 38,7%, пишет Globes.



Банк Израиля заявил, что это увеличение стало результатом переоценки резервов на 1,404 миллиарда долларов и государственных переводов из-за рубежа на общую сумму 192 миллиона долларов, компенсированных трансфертами частного сектора на общую сумму 187 миллионов долларов.



Банк Израиля в 2023 году не покупал иностранную валюту, как и в прошлом году, когда он купил только 356 миллионов долларов в иностранной валюте. Но в 2021 году Банк Израиля приобрел 35 миллиардов долларов в иностранной валюте, чтобы помочь экспортерам, сдерживая укрепление шекеля.



Валютные резервы Израиля достигли рекордных 213 миллиардов долларов в декабре 2021 года.



