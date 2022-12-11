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Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару
11.12.2022 22:15 Евгения Маркова

Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару

Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, поскольку общенациональные антиправительственные протесты продолжаются уже третий месяц. Срыв переговоров о восстановлении ядерной сделки Тегерана также ударил по стоимости риала.

Трейдеры в Тегеране сегодня обменивают риал на доллар по цене около 370 000 по сравнению с 368 000 в четверг. 

Для сравнения, валюта Ирана торговалась на уровне 32 000 риалов за доллар во время ядерного соглашения 2015 года, которое отменило международные санкции в обмен на жесткий контроль над ядерной программой Ирана.

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