



Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару

Валюта Ирана упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару, поскольку общенациональные антиправительственные протесты продолжаются уже третий месяц. Срыв переговоров о восстановлении ядерной сделки Тегерана также ударил по стоимости риала.



Трейдеры в Тегеране сегодня обменивают риал на доллар по цене около 370 000 по сравнению с 368 000 в четверг.



Для сравнения, валюта Ирана торговалась на уровне 32 000 риалов за доллар во время ядерного соглашения 2015 года, которое отменило международные санкции в обмен на жесткий контроль над ядерной программой Ирана.