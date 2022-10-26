



В зоне риска: Рынок недвижимости в Тель-Авиве подскочил на 18%

Стоимость жилья в Тель-Авиве в период со второй половины 2021 года по первую половину 2022 года выросла на 18%. Это самый высокий показатель с 2010 года, наряду с увеличением объема непогашенных ипотечных кредитов на 18%.



В специальном отчете экономисты USB Bank заявили, что это самый быстрый скачок за последние 25 лет. В исследовании оценивались цены на жилую недвижимость в 25 известных городах мира. В период с конца 2021 года по первую половину 2022 года цены на жилье выросли в среднем на 10%, но глобальный жилищный бум подходит к концу. Исследование также показало, что цены на жилье в Тель-Авиве с 2001 по 2017 год выросли втрое.



Вместе с ростом цен на недвижимость продолжает расти и арендная плата, что указывает на недостаточное количество квартир. После непродолжительного коррекционного периода падения в 2018 году рынок вернулся к очередной фазе ценовых скачков. В результате сейчас рынок рискует превратиться в пузырь.



Главная причина повышения связана с тем, что низкие процентные ставки привели к росту цен на жилье, несоразмерному с уровнем доходов и арендной платы. В некоторых городах средний рост цен составил 60%, в то время как реальный доход и арендная плата выросли всего на 12%.