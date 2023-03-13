



В Женеве начались переговоры по зерновой сделке между ООН и Россией

В швейцарской Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым о продлении зернового соглашения. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 марта.



Представитель ООН по вопросам торговли Ребека Гринспан и руководитель службы помощи Мартин Гриффитс прибыли в европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве сегодня утром, не сделав каких-либо комментариев.



Два источника сообщили, что изначально переговоры должны были продлиться всего один день, но при необходимости могут быть продлены.



Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года и продлена на 120 дней в ноябре. Ее срок истекает уже на этой неделе – 18 марта.



Россия неоднократно заявляла, что согласится на продление только в том случае, если будут сняты ограничения по ее собственному экспорту зерна и удобрений. Хотя действующие санкции прямо не застрагивают сельское хозяйство, но ограничения Запада в отношении платежной, логистической и страховой отраслей РФ создали барьер для экспорта.



Отметим, что Россия блокирует инспекции судов с зерном в Босфоре. Из-за этого в январе экспорт украинской агропродукции упал на 25% по сравнению с декабрем.