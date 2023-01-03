



В Японии переехавшим из Токио в села заплатят по миллиону иен на каждого ребенка

Одновременно со снижением рождаемости и оттоком молодежи в центр в пригородах Японии остается стареющее население и около 10 миллионов пустующих домов без претендентов. Сейчас правительство пытается рассредоточить население ввиду перенаселенности Токио и стремительного роста цен на недвижимость.



Правительство Японии намерено создать финансовые стимулы, которые будут предоставляться родителям, решившим покинуть Токио, в рамках попыток обуздать тенденции, которые наблюдались на протяжении десятилетий демографического спада и экономической миграции, и ослабить привлекательность крупнейшего мегаполиса в мире.



Правительство намерено попытаться побудить семьи переехать в сельские районы, заплатив до 1 миллиона иен (7600 долларов) за ребенка. Эта цифра в три раза превышает текущее предложение, действующее с 2019 года.



Переезжающие семьи также будут иметь право на дополнительные финансовые стимулы, если откроют бизнес. По условиям программы мигранты должны будут прожить на новом месте не менее пяти лет, в противном случае им придется вернуть деньги.



В Японии многие села и города почти опустели, а предприятия остались без клиентов и рабочих рук. Более того, ожидается, что в этом году число пустующих домов в стране – собственности, на которую не претендовали наследники, – вырастет до 10 миллионов.



Около 1300 городов Японии уже предпринимают аналогичные попытки и предлагают принимать жителей, покидающих Токио. Однако, согласно правительственным данным, чуть менее 1400 человек воспользовались финансовым стимулом для переезда в 2021 году, что составляет 0,006% от 38 миллионов жителей Большого Токио.