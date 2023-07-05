



В Украине запустили в работу три газовые скважины

"Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительных скважины с суммарным дебитом 425 тыс. кубометров газа в сутки. Две из них новые, третья получила новую жизнь после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".



По данным пресс-службы, две новые скважины "Укргаздобыча" пробурила на старом месторождении. Результат стал возможным благодаря анализу и использованию построенной 3D модели. Такие подходы позволили суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 млн кубометров.



Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.



По данным "Укргаздобычи", компания за первое полугодие 2023 года ввела в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в день каждая. Четыре из них дают более 300 тысяч куб. м в день.



"Это те показатели, которые постепенно приближают нас к поставленной цели – увеличение добычи газа", - отметил Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".