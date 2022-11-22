



В Украине уже растут цены на топливо из-за электрогенераторов: прогноз по рынку

Массовое использование электрогенераторов в Украине привело к росту спроса на топливо и небольшому повышению цен. Кроме того, на европейском рынке нефтепродуктов наблюдается напряженная ситуация. Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.



"В последние дни на рынке в Украине наблюдается некоторый дискомфорт. Дефицита нет, топливо на АЗС есть везде. Но ощущается неожиданный спрос, которого никто не ждал. Обычно ноябрь - это "мертвый" месяц, мертвый сезон, когда потребление падает", - сказал он, отметив, что трейдеры не закупали на это время большие объемы.



Куюн считает, что основным фактором, который вызвал рост спроса, стало использование электрогенераторов из-за перебоев с электричеством в Украине. По его словам, бензиновый генератор использует до 10 литров топлива в день, что сопоставимо с дневным расходом легкового автомобиля.



"Генератор по сути - это машина. Мы видим рост спроса на бензин. Это проявляется спрос со стороны парка генераторов, который увеличивается. Звучат цифры десятки тысяч. Считайте, что это десятки тысяч новых машин в стране", - рассказал эксперт, отметив, что "мы только в начале пути, а это фактор начинает влиять на рынок".



Ситуация на европейском рынке



Как отметил Куюн, на европейском рынке сейчас ситуация напряженная "по поводу предстоящего эмбарго на российскую нефть с 5 декабря, а затем и на нефтепродукты с 5 февраля".



"Мы видим, что европейские компании начали активно контрактовать, создавая запасы нефтепродуктов", - сказал он.



По его словам, цена нефти на мировом рынке упала до 86 долларов за баррель, что даже ниже, чем до войны. Вместе с тем растут цены на нефтепродукты, что связано с увеличением премии по всей цепочке, в том числе перевозчиков.



"Излишка топлива на внешнем рынке нет, есть даже дефицит в Европе. Поэтому, если говорить о росте цен, то следует говорить о наценках", - сообщил эксперт, отметив подорожание фрахта.



Что будет с ценами



Куюн сообщил, что розничные цены на топливо в Украине за последнее время выросли на 0,5-1,0 гривны. "Но "мертвый сезон" никто не отменял, поэтому потребление именно промышленное сильно провалилось по сезонным соображениям", - сказал он. "Для рынка нет новых объемов, летом такие объемы и так поставляли", - добавил эксперт.



Куюн считает, что рынок может справиться ситуацией, а трейдеры найдут дополнительные объемы, оценив рост спроса для электрогенераторов.

"Для этого есть все возможности инфраструктурные и транспортные. Просто это неожиданно, потому что никто не держал запас под генераторы", - добавил он.



Экспорт считает, что повышение цен на топливо на АЗС было вызвано желанием немного сбить возникший спрос, "притушить продажи на период, пока не будут законтрактованы дополнительные объемы".



Напомним, в октябре Кабинет министров Украины отменил ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость на генераторы, обогреватели и аккумуляторы.