



В Украине направили очередной транш украинцам: что нужно знать

Украинское правительство направило очередной транш выплат на кэш-поддержку украинцев, эвакуируемых из опасных регионов.

Об этом сообщает министерство реинтеграции.

"Очередные более 5,5 миллионов гривен были выплачены гражданам, которые решили эвакуироваться из Донецкой бы и других областей. Такие выплаты производят через АО "Укрпочта" Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областей"', сказано в сообщении.

В целом украинцам, эвакуируемым по программе стартовой кэш-поддержки, выплачено 71 млн грн.

Помощь от государства получили около 30 тыс. граждан. Люди гарантированно получают денежную помощь в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

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"Деньги выдают мобильные отделения Укрпочты непосредственно на станциях прибытия эвакуационного поездаЕсли имеете вопрос о выплатах – обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813 62 39", - сказано в сообщении.