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В Украине арестованы активы четырех компаний РФ
25.08.2022 15:59 Алина Груднева

В Украине арестованы активы четырех компаний РФ

В Украине арестовали активы четырех российских компаний на сумму в 72 млн гривен. 

 
По данным Службы безопасности страны, конечный бенефициар фирм из Харькова, Львова и Днепра - россиянка из Тамбова.
 
По данным СБУ, компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами. Доходы фирмы перечисляли владелице, уплачивающей налоги в госбюджет РФ.
 
"Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины", - сказано в заявлении.
 
Киевский районный суд Харькова наложил арест на корпоративные права компаний. В СБУ добавили, что уставные капиталы фирм были сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" харьковской компании, активы которой арестованы в июне. Активы будут переданы в управление АРМА.

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