В Украине арестованы активы четырех компаний РФ
В Украине арестовали активы четырех российских компаний на сумму в 72 млн гривен.
По данным Службы безопасности страны, конечный бенефициар фирм из Харькова, Львова и Днепра - россиянка из Тамбова.
По данным СБУ, компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами. Доходы фирмы перечисляли владелице, уплачивающей налоги в госбюджет РФ.
"Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины", - сказано в заявлении.
Киевский районный суд Харькова наложил арест на корпоративные права компаний. В СБУ добавили, что уставные капиталы фирм были сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" харьковской компании, активы которой арестованы в июне. Активы будут переданы в управление АРМА.