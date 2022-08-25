



В Украине арестованы активы четырех компаний РФ

В Украине арестовали активы четырех российских компаний на сумму в 72 млн гривен.

По данным Службы безопасности страны, конечный бенефициар фирм из Харькова, Львова и Днепра - россиянка из Тамбова.

По данным СБУ, компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами. Доходы фирмы перечисляли владелице, уплачивающей налоги в госбюджет РФ.

"Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины", - сказано в заявлении.