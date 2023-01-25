



В Турции модернизируют подводные лодки для Пакистана

В рамках экспортного контракта, турецкая судостроительная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. STM завершила модернизацию очередной подводной лодки класса Agosta 90B для нужд ВМС Пакистана. В беседе с изданием Anadolu генеральный директор STM Озгюр Гюлерьюз сообщил, что тендер на модернизацию подлодки был выигран в 2016 году в ходе конкуренции с компанией-производителем.



“Наша компания выиграла тендер на модернизацию подводных лодок класса Agosta 90B французского производства. Впоследствии проект был дополнен еще двумя подводными лодками. Первая подводная лодка была передана в апреле 2021 года, а вторая – в декабре 2022 года”, – рассказал Гюлерьюз.



“За исключением компаний-производителей, фирм, которым под силам модернизировать подлодки, не так уж много. Тем самым, мы открыли двери многим отечественным компаниям для вклада в экспорт, что стало сигналом и для других государств, обладающих подводным флотом”, – считает директор STM.



“В рамках проекта был обновлен ряд систем, а также проведена масштабная модернизация подводных лодок, срок эксплуатации которых достигает 20 лет”, – констатировал гендиректор. “Подводные аппараты оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы, системами управления боем, гидроакустикой и датчиками”.



Помимо этого, турецкие разработчики продолжают работу и над созданием беспилотных морских аппаратов.



“Создание беспилотных морских транспортных средств является одной из приоритетных задач компании. Научно-исследовательская деятельность в этом направлении продолжается активными темпами”, – рассказал глава STM.