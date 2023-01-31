



В топ-50 ближневосточных ресторанов попали 6 израильских заведений





6 израильских ресторанов внесли в международный рейтинг "50 лучших ресторанов Ближнего Востока и Северной Африки" в 2023 году. Об этом объявлено на торжественной церемонии в Абу-Даби, столице Объединенных арабских эмиратов. Все израильские заведения, попавшие в рейтинг, расположены в Тель-Авиве. Ресторан Pescado из Ашдода, включенный в список прошлом году, теперь потерял свое место в Топе-50.



Израильские рестораны заняли:

George & John – 6-е место;

OCD – 14-е место;

А – 24-е место;

Animar – 32-е место;

Milgo & Milbar – 40-е место;

"Ха-баста" – 48-е место.

Рейтинг составлен на основании опроса 250 анонимных кулинаров из стран Африки и Ближнего Востока. В него включены заведения из 19 стран – от Марокко на западе и до Ирана на востоке.Отмечен титулом One to watch также веганский ресторан OPA шеф-повара Ширеля Бергера из Тель-Авива. Еще одним достижением израильских поваров стало руководство шеф-повар Томером Талем из George & John кухней специального банкета, который проводится ежегодно после церемонии огласки рейтинга. Он также единственный из израильских шефов, попавший в первую десятку рейтинга.Спонсор рейтинга – производитель минеральной воды San Pellegrino, составляющий списки лучших ресторанов уже 20 лет.