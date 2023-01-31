В топ-50 ближневосточных ресторанов попали 6 израильских заведений
6 израильских ресторанов внесли в международный рейтинг "50 лучших ресторанов Ближнего Востока и Северной Африки" в 2023 году. Об этом объявлено на торжественной церемонии в Абу-Даби, столице Объединенных арабских эмиратов. Все израильские заведения, попавшие в рейтинг, расположены в Тель-Авиве. Ресторан Pescado из Ашдода, включенный в список прошлом году, теперь потерял свое место в Топе-50.
Израильские рестораны заняли:
- George & John – 6-е место;
- OCD – 14-е место;
- А – 24-е место;
- Animar – 32-е место;
- Milgo & Milbar – 40-е место;
- "Ха-баста" – 48-е место.
Отмечен титулом One to watch также веганский ресторан OPA шеф-повара Ширеля Бергера из Тель-Авива. Еще одним достижением израильских поваров стало руководство шеф-повар Томером Талем из George & John кухней специального банкета, который проводится ежегодно после церемонии огласки рейтинга. Он также единственный из израильских шефов, попавший в первую десятку рейтинга.
Спонсор рейтинга – производитель минеральной воды San Pellegrino, составляющий списки лучших ресторанов уже 20 лет.