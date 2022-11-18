



В Токио нашли оригинальный способ сократить счета за электроэнергию

Губернатор Токио призвала жителей города носить водолазки (свитер с горловиной, гольф) этой зимой, чтобы снизить потребление энергии.



Юрико Коикэ сказала, что водолазки могут помочь сократить растущие счета за электроэнергию, сообщает ВВС.



Работникам мэрии будет предложено подать пример. По словам Коикэ, люди должны черпать вдохновение из образов президента Франции Эммануэля Макрона, который, как известно, любит водолазки.



Губернатор Токио назвала этот предмет одежды "одним из инструментов для преодоления" зимнего энергетического кризиса.