В Тель-Авиве открылся первый магазин культового бренда Converse

Израильтяне уже могут купить последние модели One Star, All Stars или Chuck Taylor в первом в стране магазине культового американского бренда Converse, который открыл свои двери в торговом центре Тель-Авива.



В своем флагманском магазине в Azrieli Sarona Tel Aviv бренд предлагает все “классические и привычные модели, за которые его знают и любят, а также специальные образцы, которые можно приобрести только здесь”, – отмечается в сообщении газеты Maariv.



Как сообщается, магазин спроектирован “с инновационной концепцией” на 170 квадратных метрах, что предлагает “уникальный опыт покупок и широкий ассортимент товаров”.



Газета отметила, что на площадке будет предложена платформа для персонализации под названием Converse by You, которая позволяет покупателям “создавать свою собственную обувь” с комбинацией цветных шнурков, нашивок “и других персональных штрихов”.



Американская компания по производству обуви и аксессуаров была основана в 1908 году как Converse Rubber Shoe Company в Малдене, штат Массачусетс. Бренд сменил несколько владельцев, прежде чем стать дочерней компанией Nike в 2003 году.



В одном из своих отчетов Nike сообщила, что выручка Converse в 2022 финансовом году составила 2,3 миллиарда долларов.