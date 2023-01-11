



В Тель-Авиве начался снос старой Центральной Автобусной Станции



Компания Levinstein Properties, которая является партнером в правах на основное здание старой Центральной автобусной станции Тель-Авива, сегодня уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу (TASE) о том, что она получила первое разрешение на снос зданий в этом районе, и приступает к работам по сносу. Сносимые здания находятся в комплексе Бат-Шева, и Levinstein Properties рассчитывает начать снос главного здания Лахав в этом районе в течение недели.



Старый центральный автовокзал Тель-Авива начал работать в 1942 году и служил главной автобусной станцией города до 1993 года, когда после многочисленных задержек открылся новый центральный автовокзал. С тех пор территория осталась без изменений и превратилась в очаг преступности.



В 2011 году были окончательно утверждены планы по перепланировке территории, а в 2015 году компании Levinstein Properties и Shikun & Binui Holdings Ltd. создали совместное предприятие. (TASE: SKBN) совместно купили более 70% земли. В 2017 году был утвержден план "Комплекса Шомрон", который будет включать в себя в целом 1300 квартир и 153 000 квадратных метров офисных и торговых площадей на 80 дунамах (20 акрах) земли между улицами Менахем Бегин, Хагдуд Ха Иври, Ханегев и Саломон. В феврале 2020 года план был полностью утвержден.



За прошедшие годы стоимость земли значительно возросла. В 2015 году, когда ее приобрели Левинштейн и "Шикун и Бинуй", она стоила 300 миллионов шекелей, а сегодня ее стоимость составляет 647 миллионов шекелей, то есть выросла на 115%.