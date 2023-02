В США зафиксирован самый низкий уровень безработицы за 53 года

Отчет Министерства труда по занятости, опубликованный в пятницу, показал, что создание рабочих мест в прошлом году было намного больше прогнозов, что говорит о том, что до экономической рецессии еще далеко. Хотя в январе инфляция заработной платы снизилась, средняя почасовая ставка в 2022 году росла быстрее, чем ожидалось.



Увеличение найма, несмотря на увольнения в технологическом и финансовом секторах, чувствительных к процентным ставкам, охладило ожидания рынка о том, что центральный банк США готов приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Экономисты считают, что головокружительный отчет, свидетельствующий о резком восстановлении активности в сфере услуг в январе, показывает весьма высокие шансы на то, что ФРС может поднять свою целевую процентную ставку выше прогнозируемого пика в 5,1% и удерживать ее на этом уровне.



Опрос предприятий показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличилось на 517 000 человек, что является максимальным показателем за полгода, более чем вдвое превышающим ожидания в 185 000. Рост занятости в прошлом месяце был намного выше среднемесячного показателя в 401 000 человек в 2022 году.



Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3% в прошлом месяце после роста на 0,4% в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,7 часов с 34,4 часов в декабре.



“Почти все индикаторы рынка труда, включенные в этот отчет, показали улучшение условиях рынка труда”, – сказал Конрад ДеКуадрос, старший экономический советник Brean Capital в Нью-Йорке.



Президент Джо Байден сказал, что отчет о занятости является признаком того, что его экономический план работает. “Рабочие места растут, инфляция снижается”, – написал президент-демократ в Twitter. “Мы строим Америку, которой мы можем гордиться, где работающие семьи имеют хорошо оплачиваемую работу”



BLS также включил новые оценки численности населения в обследование домохозяйств, на основе которого был получен уровень безработицы. Таким образом, уровень безработицы в 3,4%, самый низкий с мая 1969 года, несопоставим с декабрьским уровнем 3,5%, хотя на него не повлияли новые меры контроля за численностью населения. Занятость в домохозяйствах подскочила на 894 000 человек.



Отчет о занятости намекнул на восстановление производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце. Есть также признаки того, что в 2023 году розничные продажи начали активно развиваться. Экономика продолжала демонстрировать устойчивость, несмотря на повышение ставок на 450 базисных пунктов с марта прошлого года.



“ФРС поступила бы правильно, если бы расценила это как успех и подумала, что замедление темпов роста позволит рынку труда согнуться, но не сломаться”, – считает Рик Ридер, главный инвестиционный директор по глобальному фиксированному доходу в БлэкРок в Нью-Йорке. “Это хорошее свидетельство того, что рынок труда не рушится, и того, как экономика может адаптироваться и приспосабливаться, чтобы оставаться динамичной перед лицом серьезных бурь”.

We added more than half a million jobs to our economy in January, exceeding expectations by a long shot.



We’re building an America we can take pride in – one where working families have good-paying jobs and more breathing room. pic.twitter.com/jzfzaYbFjQ