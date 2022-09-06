



В Сомали доставят более 30 тысяч тонн пшеницы из Украины

В ближайшие недели в Сомали будет доставлено 28,6 тысячи тонн пшеницы из Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



"Украина продолжает спасать мир своим зерном", - заявил президент.



По его словам, почти 30 тысяч тонн украинской пшеницы прибудет в Сомали в ближайшие недели. Ранее ООН прогнозировала голод в этой стране до конца текущего года. Причиной этого называли войну РФ против Украины.



Напомним, ранее Зеленский говорил, что экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца. Также, всемирная продовольственная программа ООН восстановит закупки украинской пшеницы для Эфиопии и Йемена.