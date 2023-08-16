В Сирии в два раза увеличили зарплату в госсекторе из-за крушения валюты
Президент Сирии Башар Асад издал указ об увеличении заработной платы и пенсии в государственном секторе.
Соответствующее решение было принято на фоне резкого падения национальной валюты страны.
В частности, стоимость сирийского фунта по отношению к доллару США упала до нового рекордного минимума с начала 2023 года - с 7000 до 15000 фунтов.
Между тем, в Сирии повысили цены на топливо, что привело к сокращению государственных субсидий.