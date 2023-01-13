



В Швеции обнаружили огромные залежи редкоземельных металлов

Начало конца зависимости Европы от Китая в отношении ценных редкоземельных материалов может лежать глубоко под скалистыми просторами северной Швеции за Полярным кругом.



Шведская компания по добыче железной руды LKAB заявила в четверг, что обнаружила в Лапландии "значительные месторождения" редкоземельных элементов, которые необходимы для производства смартфонов, электромобилей и ветряных турбин.



Государственная компания, добывающая железную руду в Кируне, почти в 1000 км к северу от Стокгольма, заявила, что там содержится более 1 миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов.



По данным LKAB, это крупнейшее известное месторождение такого рода в Европе, однако до начала добычи может пройти не менее десяти лет.



Министр промышленности Швеции Эбба Буш после открытия назвала Швецию "золотой жилой". Ее заявление прозвучало, когда Европейская комиссия, вносит последние штрихи в законопроект о критически важных сырьевых материалах, который должен помочь в развитии надежных цепочек поставок.



Редкоземельные металлы уже вошли в жизнь почти каждого человека на планете, обнаруживаясь во всем, от жестких дисков до лифтов и поездов. Они особенно важны для быстрорастущей области зеленой энергетики, питающей ветряные турбины и двигатели электромобилей.



Но ЕС значительно отстает от конкурентов на рынке, получая около 98% своих редкоземельных металлов из Китая, и ни один из них не добывается в Европе. По данным Европейской комиссии, ожидается, что к 2030 году спрос вырастет в пять раз.



"Наш двойной зеленый и цифровой переход будет жить или умрет в зависимости от функционирования наших цепочек поставок, — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. — Возьмите Китай с его квазимонополией на редкоземельные металлы и постоянные магниты, а цены выросли на 50-90% только за последний год. Поставка сырья стала настоящим геополитическим инструментом".



ЕС также стремится извлечь уроки из прошлого и уменьшить одностороннюю зависимость, подобную той, которую он разработал в отношении российских нефти и газа после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля прошлого года.