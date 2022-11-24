



В Шотландии учителя устроили массовую забастовку

Тысячи учителей присоединились к митингам в шотландских городах в рамках первой с 1980-х годов общенациональной забастовки. Учителя бастуют из-за зарплаты.



Массовая забастовка привела к закрытию почти всех начальных и средних школ в стране, а также многих муниципальных детских садов, сообщает ВВС.



Профсоюзам представили предложение по зарплатам, но те отвергли его как "оскорбительное". В то же время министр образования Ширли-Энн Сомервиль заявила, что их требования о повышении заработной платы на 10% "непозволительны".



По словам Сомервиль, новое предложение по оплате труда от работодателя Cosla, предусматривающее повышение до 6,85% для самых низкооплачиваемых сотрудников, было справедливым.



