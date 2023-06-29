



В Самарии заключили огромную сделку в сфере транспорта

Компания экономического развития Самарии купила компанию “Барканит” и стала одной из 10 крупнейших транспортных компаний в Израиле и крупнейшей пуленепробиваемой транспортной компанией в Израиле с 250 автобусами.



Ассортимент автобусов и микроавтобусов компании увеличится со 180 до 250, ожидается, что сделка принесет прибыль в размере десятков миллионов шекелей для компании, которая представляет поселения Самарии, являющиеся акционерами компании.



Соглашение сделает компанию Open Shomron одной из ведущих на рынке перевозок в Израиле и крупнейшей фирмой в области пуленепробиваемых автобусов и микроавтобусов.



“Самария находится на подъеме как в экономическом, так и в строительном плане. Развитие бизнеса хозяйственной компании по развитию Самарии, которая принадлежит самарийским поселениям, является одной из основных целей, которые мы перед собой ставим, чему мы рады. Подписание этой сделки изменит рынок и станет переломным моментом для экономического общества Самарии”, – прокомментировал контракт глава Совета Самарии Йоси Даган

