



В Самарии неиспользованный потенциал ветровой энергии – исследование

Исследователи из Университета Ариэля провели исследование статистики скорости ветра в регионе Самария в Израиле и обнаружили, что этот район обладает потенциалом для производства энергии ветра.



В ходе исследования были проанализированы данные о ветрах за 11 лет, предоставленные Израильской метеорологической службой, и было обнаружено, что совокупная средняя скорость ветра составляет 4,53 м/с, а преобладающее направление ветра характеризуется совокупным средним азимутом 226°.

Соавтор исследования, профессор Ашер Яхалом с факультета электротехники и электроники Университета Ариэля, объяснил, что “скорость ветра была в среднем постоянной , что. имеет важное значение для производства энергии ветра.В этом районе есть потенциал для развития энергии ветра, который может стать ценным источником чистой энергии для региона”.



Профессор Яхалом отметил, что “статистические данные о ветре для региона Самария ранее не публиковались и могут представлять интерес для потенциального регионального развития ветроэнергетики. Наше исследование дает ценную информацию планировщикам и разработчикам энергетики в Израиле, подчеркивая потенциал производства энергии ветра в регионе Самария”.



Исследование включало анализ трех различных типов турбин с точки зрения выработки электроэнергии и экономической ценности в качестве примера. Исследователи обнаружили, что потенциал ветровой энергии Израиля ограничен из-за избыточных областей с умеренной или плохой скоростью ветра. Несмотря на эти ограничения, правительство Израиля предприняло усилия для содействия развитию ветровой энергетики в стране.



В настоящее время в Израиле действует единственная ветряная электростанция на холме Асания на Голанских высотах с общей установленной мощностью 6 МВт. Ферма состоит из десяти турбин мощностью 600 кВт, которые обеспечивают потребление около пяти тысяч семей. Ветряная электростанция работала около 97% времени и приносила доход около 1 миллиона долларов США в год.



Израиль планирует увеличить запасы природного газа в стране, который является невозобновляемым местным энергетическим ресурсом, путем инвестирования в исследования и разработки в области экологически чистой энергии. Энергия ветра привлекла внимание энергетических инициатив в последние годы. В ближайшее время страна намерена ввести в эксплуатацию еще две ветроэлектростанции мощностью 50 МВт.



Результаты исследования Университета Ариэля предоставляют важную информацию для специалистов по планированию и разработчикам энергетики в Израиле и за его пределами, указывая на то, что регион Самария может иметь значительный потенциал для производства энергии ветра. Работа исследователей проливает свет на потенциал развития ветровой энергии в стране, которая может стать ценным источником чистой возобновляемой энергии.