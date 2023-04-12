



В Россию возобновят поставки шведской водки

В Россию возобновится экспорт алкогольных напитков шведского производителя водки Absolut и французского концерна Pernod Ricard.



По данным Kristianstadsbladet, об этом говорится письме вице-президента компании по корпоративным вопросам и коммуникациям Паулы Эрикссон.



"Чуть больше года назад Pernod Ricard прекратила весь импорт и экспорт из России. Теперь эта пауза закончилась. С начала войны Pernod Ricard действует с учетом интересов сотрудников как в Украине, так и в России", - написала Эрикссон.



По ее словам, поставки продукции будут осуществляться "в рамках санкций.



