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В Россию возобновят поставки шведской водки
12.04.2023 15:05 Алина Груднева

В Россию возобновят поставки шведской водки

В Россию возобновится экспорт алкогольных напитков шведского производителя водки Absolut и французского концерна Pernod Ricard.

По данным Kristianstadsbladet, об этом говорится письме вице-президента компании по корпоративным вопросам и коммуникациям Паулы Эрикссон.

"Чуть больше года назад Pernod Ricard прекратила весь импорт и экспорт из России. Теперь эта пауза закончилась. С начала войны Pernod Ricard действует с учетом интересов сотрудников как в Украине, так и в России", - написала Эрикссон.

По ее словам, поставки продукции будут осуществляться "в рамках санкций.

 

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