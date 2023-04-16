



В России закончились китайские юани

Как отмечается, в настоящее время юань является самой популярной валютой на Московской бирже. Например, в марте объем торгом китайской валютой достиг 2 трлн рублей (более 2,5 млн долларов США).



В сообщении говорится, что формально причиной дефицита юаня стало резкое повышение курса китайской валюты. 7 апреля юань превзошел психологически важную отметку в 12 рублей. Вместе с тем, отмечается в сообщении, на российском рынке очевидно имеют место несбалансированность спроса и предложения юаней.



Как говорится в материале, в настоящее время перед руководством страны стоит необходимость насытить экономику страны валютой главного торгового партнера, что поспособствовало бы ускорению перехода к торговле с Китаем в национальных валютах. В настоящее время до половины торговли между РФ и КНР происходит в юанях.



Вариантом решения проблемы является организация валютных своп-линий между ЦБ РФ и Народным банком Китая, но в этом случае требуется согласование с китайскими властями.