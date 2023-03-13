В России зафиксирован всплеск мошенничества с “изменой Родине”
Российский банк “Сбер” предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, в которой жертву обвиняют в измене Родине. Злоумышленники уверяют, что со счетов клиента проходили переводы в пользу ВСУ.
Схема такого обмана выглядит так:
- мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ;
- сообщают, что сотрудник банка, где обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги в пользу армии Украины;
- так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы;
- после этого мошенники подключают к разговору “службу безопасности банка” и вынуждают жертву перевести деньги на их счета и даже взять кредиты. Объясняют это тем, что так можно будет “вычислить сотрудника банка, укравшего персональные данные”.
Кузнецов также посоветовал дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы обезопасить себя.