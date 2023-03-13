



В России зафиксирован всплеск мошенничества с “изменой Родине”

Российский банк “Сбер” предупредил о новой схеме телефонного мошенничества, в которой жертву обвиняют в измене Родине. Злоумышленники уверяют, что со счетов клиента проходили переводы в пользу ВСУ.



Схема такого обмана выглядит так:

мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ;

сообщают, что сотрудник банка, где обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги в пользу армии Украины;

так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинен в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы;

после этого мошенники подключают к разговору “службу безопасности банка” и вынуждают жертву перевести деньги на их счета и даже взять кредиты. Объясняют это тем, что так можно будет “вычислить сотрудника банка, укравшего персональные данные”.

Зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов призвал граждан “никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками”. По его словам, банк в последнее время столкнулся с ростом мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ.Кузнецов также посоветовал дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей, чтобы обезопасить себя.