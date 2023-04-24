



В России введут 30-% налог для работающих за границей россиян

В Госдуму внесли законопроект об НДФЛ для работающих за границей россиян, сообщает РБК. Он будет касаться сотрудников российских компаний, работающих из-за границы и “использующих российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства”.



Компания должна будет повысить налоговую ставку с 13% до 30%, когда работник перестанет быть налоговым резидентом России, то есть когда в течение года он проведет в стране менее 183 дней.



Сейчас, если нерезидент работает за границей, его доход не считается полученным из российского источника и не облагается НДФЛ, даже если человек получает его от российской компании. Такие разъяснения несколько раз давал Минфин, отмечает партнер юридической фирмы Taxadvisor Дмитрий Костальгин.



Российские власти обсуждают возможность поднять НДФЛ для работающих из-за границы граждан с прошлого года. Министерство финансов РФ пояснило, что поправки не затрагивают сотрудников, работающих по трудовым договорам.