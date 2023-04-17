



В России собираются ограничить покупку валюты для поддержки рубля

Центральный банк совместно с Минфином работают над созданием механизма, предусматривающего ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке во время крупных сделок по выкупу бизнеса компаний, которые уходят из России.



Как пояснил изданию директор департамента финансовой политики Иван Чебесков, механизм не будет иметь привязки к конкретной сумме.



Отмечается, что и до этого существовали определенные условия для покупки валюты, чтобы проводить крупные сделки, которые в теории могут дестабилизировать рынок.



Аналитики полагают, что к апрельскому падению курса рубля мог привести выкуп иностранных компаний, которые покидают Россию. Например, выход Shell из проекта "Сахалин — 2".



Как считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, негласно лимит на покупку валюты уже существовал, а сейчас Минфин и ЦБ решили его просто формализовать. По мнению эксперта "БКС мир инвестиций" Валерия Емельянова, подобный механизм станет сделает процесс выхода нерезидентов из России управляемым, а курс рубля может перестать резко колебаться.



Аналитик также напомнил, что еще тысяча нерезидентов ждут своей очереди в правительственной комиссии, и неясно, кого и в каком именно порядке будут выпускать.