



В России снизят налоги для миллионеров

14 июля комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил внесенный правительством проект поправок, который уменьшит налоги для “личных фондов” – персональных трастов для богатых с минимальным взносом 100 миллионов рублей. Об этом сообщает “Интерфакс”.



По данным издания, вместо “традиционных” 20% налога на прибыль личные фонды смогут платить 15%, при условии что почти весь свой доход (не менее 90%) получают от дивидендов, процентов, роялти или сдачи недвижимости в аренду.



Однако такой формат не привлекает российских долларовых миллионеров, которые в массе покидают страну. По подсчетам Frank RG, в прошлом году люди с активами от миллиона долларов вывели 3 триллиона рублей из российских банков, то есть 21% всех средств. А число таких клиентов у кредитных организаций упало с 46,2 тысячи до 37,8 тысячи.

