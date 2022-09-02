



В России сказали, как облегчить энергетический кризис в Европе

Европа может облегчить энергетический кризис, если отменит санкции против России.

Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Энергетическая безопасность Европы без России невозможна. Санкции против нашей страны привели к энергетическому кризису в европейских государствах, которые их инициировали", - сказал он.

По словам Володина, "безрезультатно" решить проблему дефицита газа пытался президент Франции Эммануэль Макрон, когда посетил Алжир с официальным визитом.

"Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России. У них есть два выхода. Первый — отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2". Второй — оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", - добавил он.