



В России рекордно повысят тарифы на газ для населения

Россия планирует за 11 лет рекордно повысить тарифы на газ для населения. Так хотят наполнить бюджет Газпрома, потерявшего три четверти выручки. Об этом сообщает The Moscow Times.



Оптовые тарифы на газ для российского населения с июля 2024 будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 – еще на 8,2%. Через два года газ подорожает для россиян на 20%, а с начала полномасштабного вторжения в Украину на 34%.



Издание отмечает, что цены на газ в РФ за последние годы ни разу не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020 году – 3%, в 2019 году – 1,4%, в 2018-м – 3, 4%, в 2017 году – 3,9%, а в 2015 и 2016 гг. – по 7,5%.



В прошлом году компания продала за границу минимальный объем газа, а в 2023 газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов – 12,1 млрд кубов за первое полугодие.



Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, Газпром получил чистый убыток в размере 1,3 трлн.