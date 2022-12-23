



В России раскрыли ответные меры на потолок цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак раскрыл, к каким мерам прибегнет Россия, чтобы ответить на потолок цен на нефть.



Новак заявил, что Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом сообщает РИА Новости.



"В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - заявил Новак, упомянув указ, который должен подписать президент РФ Путин.



Также Александр Новак отметил, что Россия готова пойти даже на сокращение добычи.