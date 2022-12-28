



В России предлагают запретить ввоз зарубежных компьютеров и ноутбуков

Российские власти обсуждают возможность запрета на ввоз в Россию зарубежных компьютеров и ноутбуков, сообщает "Коммерсант".

С инициативой запрета на ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков таких брендов, как Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей выступил отечественный вендор ICL.



Компания также предложила повысить спрос на российские компьютеры при помощи 20% кешбэка для покупателей. Ритейлеры и чиновники поддержали идею с кешбэком, однако выступили против запрета параллельного импорта.



Согласно письму главе Минцифры Максуту Шадаеву от ICL, при запрете ввоза иностранной техники, российский рынок освободится от компаний, которые отказались работать в России, а также увеличит долю российской компьютерной техники до 50%.



Кроме этого, компания ICL предложила ввести утилизационный сбор на импортную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники.



Отмечается, что на совещании 21 декабря с отечественными производителями и ритейлерами у заместителя главы Минцифры Андрея Заренина были обсуждены идеи ICL. В Минпромторге заявили, что совместно с Минцифры прорабатываются механизмы финансовой и маркетинговой поддержки покупателей российской техники льготными кредитами и кешбэками.



Представитель российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК поддержал введение кешбэка на российскую технику. Однако он видит нецелесообразным введение утильсбора и ограничение параллельного импорта.



"Мы считаем, что исключать из перечня брендов, разрешенных к параллельному импорту, следует товары только тех, кто их ввозит в страну официально", – сказал представитель.



В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что ограничение на ввоз товаров негативно скажется на ассортимент, который необходим для удовлетворения спроса. Эти действия дестабилизируют ситуацию на рынке, повысив объем поступления нелегальных товаров.



Управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников сказал, что российские производители готовы поставлять 1,5–3 миллионов ноутбуков в год. Группа F+ tech в целом поддерживает идею ICL.