



В России останавливаются предприятия по производству метанола

В россии начинают останавливаться крупнейшие производства метанола, который является одним из первых продуктов переработки природного газа.



Проблемы возникли у девяти производителей, среди которых "Томск Газпром", "Щекиноазот", "Метафракс", а также "Томет".



"Томет" работает с загрузкой менее 30%, остальные предприятия как минимум частично остановлены. Их суммарные производственные мощности оцениваются в 4,5 млн тонн в год, экспорт составляет около 2 млн тонн.



В 2021 году этот сектор активно рос на фоне высоких мировых цен, и некоторые компании расширяли мощности. Мировой рынок, по оценке E&Y, составляет около 85 млн тонн, около половины которых перерабатывается в Китае. При этом основные объемы экспорта из России шли в Европу, так что уже в марте с поставками стали возникать проблемы, так как они осуществлялись через иностранные порты (ключевой — в Финляндии).



При этом формально метанол не попал под санкции ЕС. Российские морские отгрузки через Усть-Лугу были ограничены мощностями по перевалке.



Сейчас компании стараются продать максимальные объемы в Китай даже по минимальной цене, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности для хранения ограничены, а перезапуск производства — затратное мероприятие. Но в Китае тоже слабый спрос на фоне очередных локдаунов, что давит на стоимость метанола.



Сложная ситуация с профицитом в России сложилась не только с метанолом. Аналогичная проблема возникла в секторе сжиженных углеводородных газов. Строительство новых мощностей метанола в России будет заморожено или как минимум проекты будут существенно сдвинуты с учетом отсутствия гарантированного спроса. При этом текущие мощности останутся на низкой загрузке, пока не будут налажены новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.