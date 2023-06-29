



В России обвалился рубль: инвесторы спасают свои активы

Курс российского рубля к доллару опустился до 87,5, что является самым низким показателем с конца марта 2022 года. Котировки опубликованы на платформе investing.com. По состоянию на 16.50 падение рубля продолжалось.



Рубль также опустился до 15-месячного минимума по отношению к евро до 91,17 и в ходе торгов снижался до отметки 95,91 за евро.



Падение рубля началось с понедельника, 26 июня, когда рынок начал реагировать на субботний бунт ЧВК Вагнера.



Спрос на доллар в России увеличивается по мере того, как участники рынка усиленно ищут пути спасения капиталов на фоне дестабилизации политической ситуации внутри страны, считают в агентстве Reuters.