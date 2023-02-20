



В России началась трехдневная рабочая неделя

Короткая рабочая неделя начинается у россиян, рабочий день в среду, 22 февраля, будет короче на один час.



Как рассказали журналистам в пресс-службе Роструда, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля, что связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час.



В пресс-службе отметили, что увеличение количества выходных дней в феврале с 23-го по 26-е число обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.



В Роструде также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.