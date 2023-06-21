



В России компании заработали квадриллион рублей: как так получилось

По оценке Федеральной налоговой службы, в прошлом году российские компании заработали около 1,3 квадриллиона рублей (примерно 1268 триллионов).



Анализ РБК разъясняет издание "Медуза".



Уточняется, что заработок оказался вдвое больше, чем в 2021 году, несмотря на жесткие санкции, которые по состоянию на прошлый год еще не успели сказаться на результатах.



Поясняется, что у квадриллионной выручки есть два главных фактора: резко упавший после начала войны курс рубля, который позже укрепился, а также высокие цены на нефть и газ.



В ФНС считают, что резкий рост доходов обусловлен ростом экспортной выручки в нефтегазовой отрасли, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги. В прошлом году средняя цена на нефть Urals выросла до 76,09 доллара за баррель, а ее поставки увеличились на 7,6%. Экспорт газа упал на 46%, однако из-за высокой цены вырчка выросла до 7,98 трлн рублей.



Эксперты также полагают, что в отчете ФНС все же есть ошибка в расчетах. Это пояснили тем, что в РБК не учли "выбросы" в данных бухгалтерской отчетности, крупнейшие из которых был отчет о выручке ООО "ЮССА" — 214 триллионов рублей.





