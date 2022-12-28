



В РФ спрос на рабочие профессии превышает предложение в 5–10 раз

В России наблюдается нехватка кадров по рабочим профессиям в строительстве, промышленности, на транспорте, сообщает генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. При этом он указал, что такая ситуация наблюдается “на протяжении нескольких лет”.



“Нехватка кадров в определенных профессиях — естественное состояние любой живой экономики. Ситуация 2022 года, еще больше, обострила проблему”, – сказал он.



В обрабатывающей промышленности в конце III квартала на одного зарегистрированного безработного с опытом работы приходилось пять заявленных работодателями вакансий. В I квартале это соотношение было 1:3.



“Спрос на кадры здесь превышает численность безработных, которые имели опыт работы в соответствующей сфере”, – сказал Дмитрий Платыгин. По его словам, в сфере строительства спрос концентрируется в северных и восточных регионах.



“В некоторых регионах, например Ленинградской области, спрос в десятки раз превышает предложение на рынке труда”, – подчеркнул специалист.

С учетом такой ситуации обострилась конкуренция за кадры, рассказал Дмитрий Платыгин.



“С лета 2022 года средний диапазон зарплатных предложений, например, для токаре и фрезеровщиков, в целом по стране превысил среднемесячную заработную плату. То есть работодатели начинают формировать свои предложения в том числе и для тех, кто уже имеет место работы”, – констатировал эксперт.



По его словам, в 2023-м повышенный спрос на людей с рабочими профессиями будет только расти.



“Работодатели активно будут искать сотрудников для сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения, а также в сельском хозяйстве”, – спрогнозировал Дмитрий Платыгин.