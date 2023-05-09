



В РФ подтвердили: переговоры по "зерновой сделке" в Стамбуле пройдут

Делегации высокого уровня встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить продление действия "зерновой сделки".



Соответствующее подтверждение информации предоставил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.



"У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", – сообщил он.



В Организации Объединенных Наций выразили надежду на конструктивность переговоров для продления соглашения.

