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В РФ подтвердили: переговоры по "зерновой сделке" в Стамбуле пройдут
09.05.2023 12:34 Алина Груднева

В РФ подтвердили: переговоры по "зерновой сделке" в Стамбуле пройдут

Делегации высокого уровня встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить продление действия "зерновой сделки".

Соответствующее подтверждение информации предоставил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
 
"У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра", – сообщил он.
 
В Организации Объединенных Наций выразили надежду на конструктивность переговоров для продления соглашения.
 

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