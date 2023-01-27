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В РФ ответили на возможность применения замороженных активов для Украины
27.01.2023 07:44 Алина Груднева

В РФ ответили на возможность применения замороженных активов для Украины

Евросоюз не имеет юридических оснований для ареста российских активов, чтобы применить их для восстановления Украины.

По данным российских СМИ, об этом сказал глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Таким образом он отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что юристы Совета ЕС считают, что замороженные активы российского Центробанка возможно передать Украине, если те не будут экспроприированы и при выполнении определенных условий.

В частности, при ликвидности активов и в случае гарантий, что в будущем основную сумму с процентами придется вернуть России.

 

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