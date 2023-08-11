



В РФ отменили налоговые соглашения с “недружественными странами”: что изменится

Владимир Путин отменил отдельные положения договоров по налогообложению с США, государствами ЕС и другими “недружественными странами”. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правовых актов РФ.



В указе говорится, что решение было принято, “исходя из необходимости принятия безотлагательных мер из-за действий недружественных государств”.

Новый указ приостанавливает нормы соглашений об избежании двойного налогообложения с США, Канадой, Польшей, Болгарией, Великобританией, Финляндией, Германией, Италией, Францией, Словакией, Венгрией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Чехией, Швецией, Норвегией, Данией, Швейцарией, Кореей, Японией, Кипром и другими странами. Действие соглашений остановлено “до устранения нарушений экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юрлиц”.



Несмотря на приостановку отдельных пунктов, некоторые положения продолжают работать: в частности, возможность зачета в одном государстве подоходного налога, выплаченного в другом государстве, взаимосогласительная процедура (межгосударственная медиация при решении спорных вопросов) и обмен информацией.



Ранее соглашения об избежании двойного налогообложения – СИДН – позволяли тем, кто является налоговым резидентом одной страны, но работает в другой, платить налоги лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке. В частности, СИДН давал возможность зарубежным компаниям, работающим в России, снизить налоги. Например, налог на дивиденды в таком случае – 5–10% вместо 15%. Теперь налоговые резиденты других стран, работающие в РФ, будут платить по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом России. Указ Путина отменяет льготные ставки по налогам на дивиденды, проценты, роялти, доходы от реализации имущества и др.



Юрист Евгений Смирнов считает, что смысл соглашений об избежании двойного налогообложения в том, чтобы “спасти” людей от обязанности платить налоги в двух странах.



“Приостановление действий этих соглашений позволит России взыскивать со своих граждан налоги с доходов, полученных в третьей стране, несмотря на то, что они были уже уплачены там”, – говорит юрист. “Например, работник польской компании, заплативший налоги в этой стране, теперь не освобождается от обязанности еще раз уплатить налоги в России. Полагаю, что этот шаг спровоцирует еще большую закрытость граждан, получающих доход в других странах, от российской налоговой службы”.