



В рейтинге Forbes стало на 22 российского миллиардера больше

В ежегодный рейтинг миллиардеров журнала Forbes вошли 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году.



Согласно рейтингу, самым богатым россиянином стал сооснователь “Еврохима” Андрей Мельниченко – его состояние журнал оценил в 25,2 миллиарда долларов, в международном рейтинге он занял 58-е место. Второе место в российском списке занял владелец “Норильского никеля” Владимир Потанин с 23,7 миллиардами, третье – владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом 22,1 миллиарда.



Как отмечает журнал, в списке российских миллиардеров на 2023 год могло быть 115 человек, однако пять участников прошлогоднего рейтинга отказались от российского гражданства. За год совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 до 505 миллиардов. Forbes напоминает, что в 2021 году сумма активов богатейших россиян оценивалась в 606 миллиардов, а в списке находились 123 человека.



В начале 2023 года журнал представил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние сильнее всего снизилось из-за вторжения России в Украину. В список вошли 68 человек. По данным журнала, наибольшие потери понес основной владелец “Северстали” Алексей Мордашов, попавший под санкции США. Состояние бизнесмена и его семьи за год сократилось на 11,1 миллиарда долларов. Второе место у основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, потерявшей 8,3 миллиарда, на третьем – основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, ставший на 5,9 миллиардов беднее.