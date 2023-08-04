



В регионах России вводят исламский банкинг

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по внедрению исламского банкинга, следует из официального портала правовой информации. Правовой режим будет действовать в Татарстане, Чечне, Дагестане и Башкирии.



Под исламским банкингом подразумевается ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, под запретом находятся выплаты процентов и производные от них процентные сделки, запрещается финансирование определенных секторов экономики (алкогольной и табачной продукции, оружия, боеприпасов, производства свинины) и др.



Эксперимент будет длиться два года – с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. Он может быть продлен и распространен на другие регионы по согласованию правительства с Банком России.