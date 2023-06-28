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В Рамалле задумались, не объявить ли о банкротстве
28.06.2023 20:00 Алина Груднева

В Рамалле задумались, не объявить ли о банкротстве

Руководство Палестинской автономии рассматривает возможность объявления о банкротстве.

По словам источников, это будет означать, что на территориях, находящихся под контролем ПА, возникнет политический вакуум.

Недавно "министерство финансов" в Рамалле провело ряд встреч по этому вопросу. Об этом был проинформирован "премьер-министр" Мохаммад Штайе.

Информация о том, предлагали ли вариант объявления о банкротстве председателю ПА Махмуду Аббасу, не раскрывается.

Что примечательно, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заверял, что Израиль готов финансово помочь Палестинской автономии.

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