



В порт Ашдода доставлены 2500 электромобилей Tesla

Крупнейшая партия Tesla прибыла в Израиль. Две с половиной тысячи автомобилей Tesla Model 3 доставлены в порт Ашдода. Около четверти автомобилей предназначены для лизинговых и прокатных компаний



Незадолго до повышения налога на покупку электромобилей, в порт Ашдод прибыла самая крупная партия автомобилей Tesla в Израиль - чуть более 2500 автомобилей Model 3.



Корреспондент автомобильного журнала "Ауто", Гай Гиор, сообщил, что рост спроса на электромобили продолжается. "Когда цены на бензин в Израиле колеблются в пределах 7,5-8 шекелей, а стоимость электроэнергии растет меньше, это заставляет потребителей искать электромобиль", - говорит Гиор.



На сегодняшний день большинство автомобилей Tesla, прибывших в Израиль, попали к частным клиентам, но в нынешней партии четверть автомобилей будет предназначена также для лизинговых и прокатных компаний - и спрос на них высок. "Электромобили постепенно входят в лизинговые компании", - сказал Леви Ми-Рон, вице-президент по автомобильной промышленности группы "Леви Ицхак". "Как и все мы, лизинговые компании также хотят проверить ценность электромобилей. Они постепенно вводят эти электромобили в свои автопарки".



Рост спроса на электромобили увеличился в последнее время, в частности, для того, чтобы предвидеть и предотвратить увеличение налога на покупку электромобиля в начале 2023 года с 10 до 20 процентов - увеличение, которое обойдется потребителю в среднем еще в десять тысяч шекелей за автомобиль. "Сегодня налоговая льгота оценивается в 75 000 шекелей. Мы платим только 10 процентов налога. С 1 января размер налоговой льготы уменьшается с 75 000 до 60 000 шекелей, с которых мы будем платить 20 процентов вместо 10 процентов".



