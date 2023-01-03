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В Пентагоне обнаружили, что не могут распоряжаться примерно 61% своих активов
03.01.2023 13:53 Алина Груднева

В Пентагоне обнаружили, что не могут распоряжаться примерно 61% своих активов

В 2022 году Министерство обороны США провалило пятый в истории аудит, не сумев отчитаться о более половины своих активов.

Об этом сообщает The Hill.

Несмотря на это, по словам главного финансового директора Пентагона, это расценивается не как провал, а скорее как "поучительный момент".

1600 аудиторов "прочесали" активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на 3,7 триллиона. После этого эксперты обнаружили, что министерство не может учесть около 61% активов.

"Я бы не сказал, что это провал. Процесс важен для нас, он помогает становиться лучше", - прокомментировал ситуацию представитель Пентагона Майк МакКорд.

По его словам, отдел добился значительного прогресса в направлении "чистого" аудита, хоть и не "на пятерку".

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