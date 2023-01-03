



В Пентагоне обнаружили, что не могут распоряжаться примерно 61% своих активов

В 2022 году Министерство обороны США провалило пятый в истории аудит, не сумев отчитаться о более половины своих активов.



Об этом сообщает The Hill.



Несмотря на это, по словам главного финансового директора Пентагона, это расценивается не как провал, а скорее как "поучительный момент".



1600 аудиторов "прочесали" активы Пентагона на сумму 3,5 трлн долларов и обязательства на 3,7 триллиона. После этого эксперты обнаружили, что министерство не может учесть около 61% активов.



"Я бы не сказал, что это провал. Процесс важен для нас, он помогает становиться лучше", - прокомментировал ситуацию представитель Пентагона Майк МакКорд.



По его словам, отдел добился значительного прогресса в направлении "чистого" аудита, хоть и не "на пятерку".