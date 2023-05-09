



В Пакистан контрабандным путем ввозится все больше иранского топлива

Нефтяные дилеры отметили всплеск контрабанды иранского топлива в Пакистан, заявив, что до 35% дизельного топлива, продаваемого в южноазиатской стране, поступает нелегально из Ирана, сообщила во вторник Reuters Пакистанская ассоциация нефтяных дилеров (PPDA).



Ассоциация заявила, что в прошлом контрабанда топлива ограничивалась пакистанской провинцией Белуджистан, но теперь она распространилась на остальную часть страны.



В апреле министерство энергетики Пакистана обратилось к силам безопасности с просьбой пресечь контрабанду топлива из Ирана, согласно официальной записке, с которой ознакомилось агентство Reuters. В служебной записке говорится, что продажи дизельного топлива упали “более чем на 40%” из-за контрабанды .



Пакистан в основном удовлетворяет свои потребности в топливе с Ближнего Востока, но его также ввозят контрабандным путем через его западную границу с Ираном.



По данным Консультативного совета нефтяных компаний Пакистана, продажи нефтепродуктов в стране упали на 46% до 8,8 млн баррелей в апреле по сравнению с прошлым годом.



Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, иранское топливо примерно на 53 рупии дешевле официальной розничной цены за литр.



Министерство энергетики заявило, что, по данным Управления по регулированию нефти и газа (OGRA), около 4000 тонн топлива в день, ввозимого контрабандой в Пакистан, приводили к общей потере дохода в размере около 10,2 миллиарда рупий в месяц.



В PPDA заявили, что иранское топливо, ввозимое контрабандой в Пакистан, еще больше наносит ущерб отрасли, которая и без того страдает от низких продаж.



Из-за того, что иранское топливо значительно дешевле отечественного, нефтеперерабатывающие заводы испытывают проблемы с заполнением запасов.

Министерство энергетики заявило, что существует угроза ненадежности поставок других продуктов, помимо дизельного топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на 50-70% своей мощности.



Ранее в этом месяце Attock Refinery Limited сообщила Пакистанской фондовой бирже, что будет работать примерно на 25% мощности из-за низких продаж по “множеству причин, включая возможный приток контрабандной продукции в наш пакет поставок”.



