



В отношениях РФ и Саудовской Аравии растет напряженность из-за нефти

Саудовская Аравия выразила России недовольство из-за ее объемов добычи нефти, в отношениях двух стран растет напряженность. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По данным издания, Эр-Рияд считает, что Москва не в полной мере выполнила свое обещание сократить добычу нефти и тем самым ставит под угрозу усилия королевства поднять цены на энергоносители. В связи с этим саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать договоренности.

По словам источников, разногласия между двумя крупнейшими производителями нефти в мире очень заметны накануне министерской встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Участники должны собраться 4 июня в Вене для обсуждения плана добычи на второе полугодие.



Последние данные свидетельствуют, что Россия продолжает поставлять на рынок большие объемы нефти, что помогло ей увеличить свои доходы, но усугубило ситуацию с избытком предложения. Цены на нефть в результате упали почти на 10% по сравнению с апрелем, пишет газета. То, что Россия не полностью сократила свою добычу нефти до заявленных 500 тысяч баррелей в сутки, констатировало Международное энергетическое агентство в докладе за апрель.



В октябре 2022 года страны ОПЕК, а также группы ее союзников во главе с Россией, согласились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день с ноября по конец 2023 года. Это было самым большим сокращением квот с апреля 2020 года. По данным СМИ, инициатором соглашения была Россия, а Саудовская Аравия ее поддержала. США просили саудитов отсрочить это решение, а затем обвинили их в сознательном подыгрывании России. В декабре страны ОПЕК+ решили сохранить действующий план по добыче нефти. Решение было принято через два дня после того, как ЕС официально установил предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель

